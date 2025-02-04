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ABD, İsrail'e 1 milyar dolarlık silah satışına onay istedi

ABD, İsrail'e 1 milyar dolarlık silah satışına onay istedi
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ABD yönetimi, İsrail'e toplam 1 milyar dolarlık yeni silah satışının onaylanması için Kongreye bildirimde bulundu. Gelişmenin, Trump'ın Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

ABD yönetiminin, İsrail'e 500 kilogramlık bombaların da olduğu toplam 1 milyar dolarlık yeni silah satışına Kongrenin onay vermesi için bildirimde bulunduğu bildirildi.

İSRAİL'E SİLAH SATIŞINA ONAY

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Donald Trump yönetimi, İsrail'e yeni silah satışına hazırlanıyor.

Habere göre Trump yönetimi, İsrail'e değeri 700 milyon doları bulan 4 bin 700 adet 500 kilogramlık bomba ile değeri 300 milyon doları bulan zırhlı buldozer satışına onay vermesi için Kongredeki ilk komite liderlerine çağrıda bulundu.

1 milyar dolarlık yeni satışın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump ile de görüşeceği Washington ziyaretine denk gelmesi dikkati çekti.

Öte yandan Netanyahu'nun görüşmede, yaklaşık 8 milyar dolarlık yeni silah satışının onaylanması konusunda Trump'ın desteğini isteyeceği iddiası da ABD medyasına yansıdı.

TRUMP'IN İLK İŞİ ENGELLERİ KALDIRMAK OLDU

Daha önce Joe Biden yönetimin son günlerinde gündeme gelen İsrail'e 8 milyar dolarlık silah satışına bazı Demokrat isimler yeşil ışık yakmamıştı.

Trump, görevinin ilk günlerinde, Biden yönetimi döneminde sevkiyatı askıya alınan 1 tonluk bombaların İsrail'e gönderilmesinin önündeki engelleri kaldırmıştı. ABD yönetimi yabancı bir ülkeye silah satışı yapmak istediğinde ilgili yasalar gereği ABD Kongresine bildirimde bulunuyor. Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin söz konusu satışa onay vermesinin ardından eğer Kongrede belli bir süre içinde itiraz gelmezse satış gerçekleşiyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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