Haberler

İsrail devlet televizyonu: ABD, yakıt ikmal uçaklarını yeniden İsrail ve Orta Doğu'ya konuşlandırıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından Avrupa'daki yakıt ikmal uçakları yeniden İsrail ve Orta Doğu'ya konuşlanmak üzere havalandı. İsrail ordusu yüksek alarm durumuna geçerken, Tel Aviv yönetimi olası bir İran misillemesine sert karşılık vermeyi planlıyor.

ABD'nin İran ile sağlanan ateşkes ve mutabakat sonrası Avrupa'ya gönderdiği yakıt ikmal uçaklarının yeniden İsrail ve Orta Doğu'ya konuşlanmak üzere havalandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ABD'nin dün gece İran'a yönelik saldırılarının ardından Washington yönetiminin bölgedeki askeri hareketliliğini artırdığı aktarıldı.

Haberde, İran'la sağlanan mutabakat sonrası Avrupa'daki üslere konuşlandırılan ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının son birkaç saat içinde bölgeye doğru yola çıktığı belirtildi.

KAN'a konuşan İsrailli kaynaklar ise Tel Aviv yönetiminin ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının birkaç gün sürebileceği değerlendirmesini yaptığını söyledi.

ABD ile İran arasındaki yeniden yükselen gerilimin ardından İsrail ordusunun da yüksek alarm durumuna geçtiği bildirildi.

Son 24 saatte askeri kurmaylarıyla durum değerlendirmeleri gerçekleştirdiği kaydedilen İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Pentagon'dan üst düzey yetkililerle doğrudan temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

Tel Aviv yönetiminin İran'ın ABD saldırılarına misilleme olarak İsrail'i hedef alması halinde "sert" karşılık vermeyi planladığı ifade edildi.

İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı ise henüz halka yönelik güvenlik yönergelerinde bir değişikliğe gitmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız." demişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt

Netanyahu ve Miçotakis'e net yanıt: Benim dünyamda yeri yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

Ankara'da gözlüğünü hiç çıkarmadı! Nedeni belli oldu
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
NATO Zirvesi'nde liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi

NATO'da liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi
Fenerbahçe, Admira Wacker'i çok farklı geçti

Fenerbahçe sezona bomba gibi başladı! Rakibine gol olup yağdılar
Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye 'İslam Cumhuriyeti' dedi ki...

Tarihe geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...
Trump'tan zirve sonrası kritik açıklamalar! ABD'ye Air Force One ile dönmüyor

Trump Air Force One ile dönmüyor! Üst üste sorulunca nedenini açıkladı
Fenerbahçe, Greenwood transferini bitirdi

Beklenen son!