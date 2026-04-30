Abd: İran Limanlarına Yönelik Abluka Kapsamında 42 Gemiye Müdahale Ettik

WASHINGTON, 30 Nisan (Xinhua) -- ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Brad Cooper, ABD güçlerinin İran limanlarına giriş ve çıkışı engellemeye yönelik abluka kapsamında 42 ticari gemiye müdahale ettiğini açıkladı.

Cooper, çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD ordusu bugün ablukayı ihlal etmeye çalışan 42'nci ticari gemiyi başarılı bir biçimde yeniden yönlendirerek önemli başarıya imza atmıştır" ifadelerini kullandı.

Abluka nedeniyle an itibarıyla mahsur durumda bulunan 41 tankerin tahminen 69 milyon varil petrol taşıdığını belirten Cooper, bunun 6 milyar ABD dolarının üzerinde potansiyel gelir anlamına geldiğini ifade etti. Bu durumun, İran'ın petrol ihracatından kazanç elde etme kabiliyetini daha da zayıflattığını kaydeden Cooper, "Abluka son derece etkili ve ABD güçleri uygulamanın tam olarak hayata geçirilmesinde kararlı" dedi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda gemilerin İran limanlarına giriş ve çıkışını engellemeye yönelik ablukayı, 11-12 Nisan tarihlerinde Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile ABD arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine uygulamaya başladı.

