İran basını: ABD tarafından Ahvaz, Ramşir ve Sirik kentlerine yönelik saldırı gerçekleştirildi
ABD'nin, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ile Huzistan eyaletindeki Ahvaz ve Ramşir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Ahvaz'daki saldırı doğrulanırken, diğer kentlerle ilgili detay verilmedi.
ABD tarafından İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti ile Irak sınırı yakınlarındaki Huzistan eyaletinde yer alan Ahvaz kentine yönelik saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.
İran basınına göre, ABD tarafından Ahvaz, Ramşir??????? ve Sirik kentlerine saldırı düzenlendi.
Huzistan Valiliği, Ahvaz kentinin bazı noktalarına ABD tarafından füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
Ramşir ve Sirik kentlerine yönelik saldırılar hakkında ise ayrıntılı bilgi verilmedi.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba