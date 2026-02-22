ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff: "İran Nükleer Bomba Yapımına Bir Hafta Uzaklıkta"

(ANKARA) - ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, " İran'ın nükleer silah kapasitesine hızla yaklaştığını" belirterek, Tahran yönetiminin nükleer müzakereler kapsamında "iyi niyetini kanıtlaması gerektiğini" söyledi. Witkoff, "İran nükleer bomba yapımına bir hafta uzaklıkta" dedi.

Steve Witkoff, ABD merkezli haber kanalı Fox News'e verdiği röportajda, ABD ile İran arasında yeni bir nükleer müzakere turunun yaklaşmasıyla Washington yönetiminin görüşmeler sırasında Tahran üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Witkoff, "İran belki de bir hafta içinde nükleer bomba yapmaya başlayacak. Buna asla izin vermeyeceğiz" dedi. Witkoff, İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarının sivil nükleer programın ötesine geçtiğini savundu.

Witkoff ayrıca, Trump yönetiminin uyguladığı baskıya rağmen İran'ın geri adım atmamasının Washington'da şaşkınlık yarattığını dile getirdi.

İran'dan "Baskıya boyun eğmeyiz" mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ABD ile nükleer görüşmeler sürerken yaptığı açıklamada, ülkesinin uluslararası baskılara boyun eğmeyeceğini yineledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Tahran'ın önümüzdeki günlerde arabulucular aracılığıyla ABD tarafına bir anlaşma taslağı ya da çözüm önerisi sunacağını açıkladı.

Askeri gerilim ve diplomasi süreci

Gelişmeler, Trump'ın kısa süre önce Orta Doğu'daki ABD askeri varlığının artırılması ve İran'a yönelik olası bir hava saldırısına hazırlık yapılması yönünde talimat verdiği yönündeki haberlerin ardından geldi. ABD Başkanı daha önce İran yönetimini protestoları bastırmakla suçlamış ve hava saldırısı tehdidinde bulunmuş, ancak daha sonra bu söylemden geri adım atmıştı.

Trump son dönemde askeri tehditlerini İran'ın nükleer programının sona erdirilmesi talepleriyle ilişkilendirirken, "rejim değişikliği" ihtimalini de gündeme getirdi. Ancak ABD yönetimi, olası askeri adımların bu hedefe nasıl ulaşacağına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Batı medyasında yer alan haberlere göre Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, söylemlere rağmen yönetim içinde İran'a yönelik olası bir saldırı konusunda henüz tam bir görüş birliği bulunmadığını belirtti.

ABD'nin hava gücünün yaklaşık yarısını İran yakınında konuşlandırdı iddiaları

Öte yandan, ABD'nin geçtiğimiz haftalar içinde hava gücünün yaklaşık yarısını İran yakınında konuşlandırdığı iddia edildi. Chicago Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Profesörü olarak çalışan Robert A. Pape, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, "Bu, dünyadaki konuşlandırılabilir ABD hava gücünün yüzde 40-50'sini temsil ediyor. 1991 ve 2003 Irak savaşlarındaki hava gücü seviyesinde bir hava gücü düşünün. ve bu sayı giderek artıyor. ABD, potansiyel bir düşmana karşı bu kadar büyük bir güç konuşlandırıp da saldırı düzenlemediği hiç olmamıştı" ifadelerini kullandı.

İnternet tabanlı, çevrimiçi harita üzerinden uçuş bilgilerini görüntülemeye yarayan web uygulaması olan Flightradar24 de sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Bu hafta en çok takip edilen uçuşlar listemizde ABD askeri uçuşları başı çekti" ifadesine yer verdi.

Müzakerelerde yeni tur bekleniyor

Şubat ayı boyunca İran ile ABD arasında biri Umman'ın başkenti Maskat'ta, diğeri İsviçre'nin Cenevre kentinde olmak üzere iki tur dolaylı nükleer müzakere gerçekleştirildi. Taraflar görüşmelerin atmosferini olumlu olarak nitelendirdi.

Üçüncü müzakere turunun yakında yapılması planlanırken, henüz resmi bir tarih açıklanmadı.

