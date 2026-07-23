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İran basını: ABD ordusu, Sistan-Beluçistan'a bağlı Kunarek ilçesine saldırı düzenledi

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ABD ordusunun İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek ilçesine saldırı düzenlediği bildirildi. İran devlet televizyonu, bölgede ABD savaş uçaklarının görüldüğünü ve patlama sesleri duyulduğunu duyurdu. Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD ordusunun İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek ilçesine saldırı düzenlediği bildirildi.

İran devlet televizyonu, bölgede ABD savaş uçaklarının görüldüğünü ve Kunarek ilçesinde patlama seslerinin duyulduğunu duyurdu.

Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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