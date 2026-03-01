ABD, İran'ın misilleme saldırılarının ardından Bahreyn'de otellerdeki personelini tahliye etti

ABD'nin, İran'ın misilleme saldırılarında Bahreyn topraklarını hedef almasının ardından, personelini başkent Manama'daki otellerden tahliye ettiği belirtildi.

İran'ın, İsrail ile ABD'nin saldırılarına karşılık Bahreyn'in başkenti Manama'da bazı binalara düzenlediği ve yaralanmalara sebep olan misilleme saldırısının ardından, ABD'nin Manama Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Crowne Plaza'nın saldırıya uğraması sonrası ABD personelinin Manama'daki otellerden tahliye edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Bahreyn'deki ABD vatandaşlarından, otellerin saldırıya uğrama ihtimaline karşılık buralarda ikamet etmemeleri istendi.

?ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.