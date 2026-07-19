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ABD tarafından İran'ın Abadan şehri kırsalına ikinci kez saldırı düzenlendi

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Huzistan Valiliği, ABD'nin Abadan şehri kırsalına ikinci kez füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Huzistan Valiliği, ABD tarafından Abadan şehri kırsalına ikinci kez saldırı düzenlendiğini duyurdu.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ediyor.

Huzistan Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde ABD tarafından Abadan şehri kırsalına ikinci kez füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.???????

Açıklamada, saldırı sonucu herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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