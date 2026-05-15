İran basını: ABD, savaşın sona erdirilmesi için İran'ın sunduğu 14 maddelik teklife yanıt verdi

İran basını, ABD'nin savaşın sona erdirilmesi için İran'ın sunduğu 14 maddelik teklife olumsuz yanıt verdiğini ve nükleer konuda baskıcı tutumunu sürdürdüğünü duyurdu.

Tehran Times gazetesinin haberine göre, ABD yönetimi, savaşın sona erdirilmesine ilişkin İran'ın Pakistan üzerinde ABD'ye ilettiği yazılı teklife yanıt verdi.

İran'ın teklifinin iki aşamalı bir müzakere sürecine dayandığının aktarıldığı haberde, "Bu süreçte ilk aşama, tüm cephelerde savaşın sona ermesine yol açacak. İran'ın şartları karşılandığı takdirde ise nükleer meseleyle ilgili müzakerelerin ikinci aşaması başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin ise İran'ın teklifini reddettiği ve özellikle nükleer konuda "baskıcı tutumunu" sürdürdüğü kaydedildi.

İran, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif ilettiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Mayıs'ta İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği mülakatta, İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi incelediğini ve "kabul edilemez" bulduğunu açıklamış ve ABD bunun ardından kendi şartlarının yer aldığı yeni bir öneriyi Pakistan aracılığında İran'a sunmuştu.

İran da 10 Mayıs'ta kendi şartlarını içeren yeni teklifini ABD'ye iletilmek üzere Pakistan'a göndermişti.

Trump, İran'ın teklifini "yanıtlarını beğenmedim" diye yorumlamış ve saldırı tehditlerini yinelemişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
