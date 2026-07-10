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ABD Medyası: Washington, İran ile Teknik Görüşmeleri Sürdürecek

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ABD'nin, karşılıklı hava saldırıları ve Trump'ın ateşkesin sona erdiğini açıklamasına rağmen İran ile teknik görüşmeleri sürdürmeyi planladığı bildirildi. Washington, diplomatik çözüm konusunda kararlılığını koruyor.

(ANKARA) - ABD'nin, son günlerde karşılıklı hava saldırılarının yeniden başlamasına ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesin "sona erdiğini" açıklamasına rağmen İran ile "teknik görüşmeleri" sürdürmeyi planladığı bildirildi.

ABD merkezli haber kuruluşu MS NOW'ın ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Washington, İran ile çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunması konusunda kararlılığını koruyor.

ABD ile İran arasında geçen ay imzalanan ateşkes, bu hafta tarafların yeniden karşılıklı saldırılar düzenlemesiyle baskı altına girdi. Taraflar özellikle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle birbirbini mutabakat muhtırasını (MOU) ihlal etmekle suçluyor.

Kaynak: ANKA
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