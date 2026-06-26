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Centcom: Abd, Ticari Gemiye Saldırıya Karşılık İran'daki Hedefleri Vurdu

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ABD Merkez Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nda Singapur bayraklı bir ticari geminin İran tarafından hedef alınmasına karşılık İran'daki füze ve insansız hava aracı depolama alanları ile kıyı radar üslerine saldırı düzenlediğini açıkladı.

(ANKARA) - ABD Merkez Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen Singapur bayraklı M/V Ever Lovely adlı ticari gemiye yönelik saldırının ardından İran'daki füze ve insansız hava aracı depolama alanları ile kıyı radar üslerinin vurulduğunu açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir ticari gemiye düzenlenen saldırıya karşılık İran'daki bazı hedeflere saldırı düzenlendiğini duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, İran'ın 25 Haziran'da tek yönlü saldırı dronuyla Singapur bayraklı M/V Ever Lovely adlı kargo gemisini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, saldırı sırasında gemi Umman kıyıları boyunca Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapıyordu.

CENTCOM, söz konusu saldırıya karşılık olarak ABD uçaklarının İran'daki füze ve insansız hava aracı depolama alanları ile kıyı radar üslerini vurduğunu bildirdi.

Açıklamada, İran güçlerinin ticari gemilere yönelik saldırısının ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal ettiği savunuldu.

CENTCOM, İran'ın bu adımının seyrüsefer özgürlüğünü zedelediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası ticaret açısından hayati önemde bir geçiş noktası olduğuna dikkat çekti.

ABD güçlerinin boğazdan geçen ticari gemilere güvenli geçiş koordinasyonu ve desteği sağlamayı sürdüreceği kaydedilen açıklamada, ABD ordusunun İran ile yapılan anlaşmanın tüm yönlerine uyulması için bölgede varlığını koruduğu ifade edildi.

Kaynak: ANKA
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