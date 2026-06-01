ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, hafta sonunda İran'a saldırılar düzenlediğini duyurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası ve Goruk bölgesinde İran'a ait radar ve insansız hava aracı komuta kontrol merkezlerini hedef aldığını duyurdu. Saldırı, ABD'ye ait bir İHA'nın İran tarafından düşürülmesine misilleme olarak gerçekleştirildi.

ABD'ye ait bir MQ-1 tipi İHA'nın "uluslararası suların üzerinde uçuş yaptığı sırada" İran tarafından düşürülmesi nedeniyle bu saldırıların gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD savaş uçakları da hızla karşılık vererek, İran hava savunmasını, bir yer kontrol istasyonunu ve bölgesel sulardan geçen gemiler için açık tehdit oluşturan 2 İHA'yı etkisiz hale getirdi."

Açıklamada, İran'a saldırılarda ABD güçlerinden can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
