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ABD güçleri, İran'da Çin ve Rusya ile yapılan ticarette kullanılan demir yolu köprüsünü hedef aldı

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ABD, İran'ın Gülistan eyaletinde Çin ve Rusya ile ticarette kullanılan Akteke Han demir yolu köprüsüne seyir füzeleriyle saldırı düzenledi. Saldırıda ölü veya yaralı olmadığı belirtilirken, köprünün uluslararası bir ticaret koridoru üzerinde olduğu vurgulandı.

ABD'nin İran'ın Gülistan eyaletinde Çin ve Rusya ile yapılan ticarette kullanılan Akteke Han demir yolu köprüsüne seyir füzeleriyle saldırı düzenlediği bildirildi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Gülistan Eyaleti Devrim Muhafızları Komutanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD, bugün sabaha karşı seyir füzeleriyle Gülistan eyaletine bağlı Akkale ilçesinde bulunan Akteke Han demir yolu köprüsünün bazı noktalarını hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.

Köprünün Çin-Kazakistan-Türkmenistan-İran uluslararası demir yolu koridoru üzerinde bulunduğu, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Şian'dan Tahran'a uzanan güzergahın bir parçasını oluşturduğu ve Rusya'nın da 2025 sonlarından itibaren İran'a yük sevkiyatında bu hattı kullandığı belirtildi.

Ölü veya yaralının olmadığı belirtilen saldırının, ateşkes sonrasında ABD'nin İran'ın iç kesimlerinde gerçekleştirdiği en derin saldırılardan biri olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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