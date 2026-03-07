Haberler

ABD'nin, Üçüncü Uçak Gemisini İran Çevresine Göndermeye Hazırlandığı İddia Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin İran'a yönelik saldırılar kapsamında Doğu Akdeniz'e üçüncü bir uçak gemisi göndereceği iddia edildi. USS George H.W. Bush uçak gemisinin hazırlıklarını tamamlayarak kısa süre içinde bölgeye ulaşması bekleniyor.

(ANKARA) - ABD'nin, İran'a yönelik saldırılar kapsamında bölgedeki askeri varlığını artırarak üçüncü bir uçak gemisini Doğu Akdeniz'e konuşlandırmaya hazırlandığı iddia edildi.

ABD merkezli Fox News'un haberine göre, ABD Donanmasına ait USS George H.W. Bush uçak gemisi, Kuzey Carolina açıklarındaki Hatteras Adası civarında hazırlıklarını tamamladı ve kısa süre içinde Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkması bekleniyor.

Haberde, uçak gemisinde onlarca savaş uçağının bulunduğu ve gemiye güdümlü füze destroyerlerinin de eşlik edeceği belirtildi. ABD halihazırda bölgede iki uçak gemisi bulunduruyor. USS Gerald R. Ford Kızıldeniz'de görev yaparken, USS Abraham Lincoln (CVN-72) ise Umman Denizi'nde faaliyet gösteriyor.

Kaynak: ANKA
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin konuştuğu kadın kendini böyle savundu

Türkiye'nin konuştuğu kadın kendini böyle savundu
En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Zafer Algöz'ün borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz

Ünlü oyuncunun borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz
Türkiye'nin konuştuğu kadın kendini böyle savundu

Türkiye'nin konuştuğu kadın kendini böyle savundu
Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

Set aşkı gerçek oldu: Ve evet, birlikteyiz
Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ardından yasal işlem başlattı

O maçın ardından yasal işlem başlattı