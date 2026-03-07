ABD'nin, Üçüncü Uçak Gemisini İran Çevresine Göndermeye Hazırlandığı İddia Edildi

(ANKARA) - ABD'nin, İran'a yönelik saldırılar kapsamında bölgedeki askeri varlığını artırarak üçüncü bir uçak gemisini Doğu Akdeniz'e konuşlandırmaya hazırlandığı iddia edildi.

ABD merkezli Fox News'un haberine göre, ABD Donanmasına ait USS George H.W. Bush uçak gemisi, Kuzey Carolina açıklarındaki Hatteras Adası civarında hazırlıklarını tamamladı ve kısa süre içinde Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkması bekleniyor.

Haberde, uçak gemisinde onlarca savaş uçağının bulunduğu ve gemiye güdümlü füze destroyerlerinin de eşlik edeceği belirtildi. ABD halihazırda bölgede iki uçak gemisi bulunduruyor. USS Gerald R. Ford Kızıldeniz'de görev yaparken, USS Abraham Lincoln (CVN-72) ise Umman Denizi'nde faaliyet gösteriyor.

Kaynak: ANKA