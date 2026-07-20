ABD, İran'a karşı "yeni bir saldırı dalgası" başlattığını açıkladı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Saldırıların, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik tehditleri azaltmayı hedeflediği belirtildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bugün İran'a yönelik "yeni bir saldırı dalgası" başlattığını duyurdu.
CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni saldırı hakkında bilgi verdi.
Açıklamada, ABD kuvvetleri bugün doğu saatiyle 16.00'da " İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatıldığı" ifade edildi.
Söz konusu saldırı dalgasının ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, yeni saldırıların Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran askeri kapasitesini "daha da zayıflatmayı" amaçladığı kaydedildi.