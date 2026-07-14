ABD'nin saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın güneyinde patlamalar meydana geldi
ABD ordusunun İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından İran'ın güneyinde patlamalar meydana geldi. Huzistan ve Hürmüzgan eyaletlerine saldırı düzenlenirken, deniz ablukasının da yürürlüğe gireceği açıklandı.
ABD ordusunun İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından, İran basını ülkenin güneyinde farklı noktalarda patlamalar meydana geldiğini aktardı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ABD, ülkenin güneyinde Basra Körfezi'nde yer alan Huzistan ve Hürmüzgan eyaletlerine saldırı düzenledi.
Hürmüzgan eyaletindeki Sirik ve Behbehan kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu belirtilirken, Bender Abbas kentine saldırıların devam ettiği kaydedildi.
ABD ordusu İran'a karşı ek hava saldırıları düzenlediğini ve İran'a yönelik deniz ablukasının da TSİ 23.00'te (ABD doğu saatiyle 16.00) yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.