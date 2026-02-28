Haberler

ABD, İran'a haksız gözaltılar nedeniyle yaptırım kararı açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'da yabancılara yönelik haksız gözaltılar nedeniyle yaptırım kararının alındığını duyurdu. İran rejiminin uygulamalarını eleştiren Rubio, ABD vatandaşlarının İran'a seyahat etmemesi gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'da yabancılara yönelik haksız yere gözaltı uygulamaları nedeniyle Tahran'a yaptırım kararı alındığını duyurdu.

Rubio, Dışişleri Bakanlığının internet sayfasından yapılan yazılı açıklamayla, İran rejiminin 47 yıl önce iktidarı ele geçirdiği dönemde Ayetullah Humeyni'nin emriyle ABD Büyükelçiliği personelinin rehin alınmasını eleştirdi.

Açıklamada, "İran, on yıllardır, diğer devletlere karşı siyasi koz olarak kullanmak üzere masum Amerikalıları ve diğer ulusların vatandaşlarını acımasızca gözaltına almaya devam etti." ifadesine yer veren Rubio, bu uygulamanın sona ermesi gerektiğini belirtti.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2025 yılında ABD vatandaşlarını yurt dışında "haksız yere" gözaltına alınmaktan korumak için bir başkanlık kararnamesi yayınladığını ve ABD Kongresi'nin aynı yıl Haksız Gözaltıyla Mücadele Yasası'nı yürürlüğe koyduğunu hatırlattığı açıklamasında, bu girişimlerin Dışişleri Bakanlığının, İran'a yönelik bu konuda yaptırım kararı almasının önünü açtığını vurguladı.

Bakan Rubio, açıklamasında, "İran bu uygulamadan vazgeçmezse ABD pasaportuyla İran'a giriş-çıkışlarla ilgili potansiyel coğrafi seyahat kısıtlaması dahil ek önlemler almak zorunda kalacağız." ifadesini kullandı.

Açıklamada, İran'ın haksız yere gözaltına alınan tüm Amerikan vatandaşlarını serbest bırakması gerektiğini belirten Rubio, böyle bir durumda ise söz konusu yaptırımların kaldırılabileceğinin altını çizdi.

Rubio son olarak, hiçbir ABD vatandaşının İran'a "hiçbir sebeple" seyahat etmemesi gerektiğine işaret ettiği açıklamasında, İran'da bulunan tüm ABD vatandaşlarının da "derhal" ülkeyi terk etmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu

Çift maaş almak isteyenler dikkat! Yargıtay son noktayı koydu
Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu

Fenerbahçe'den kovulmuştu! İlk maçında yaptıkları olay oldu
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti
Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı

Özgür Özel, CHP'yle ilgili bomba iddiayı doğruladı: Masamız var
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu

Çift maaş almak isteyenler dikkat! Yargıtay son noktayı koydu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
Arda'dan UEFA'ya eşi benzeri görülmemiş Türkiye başvurusu

Arda'dan UEFA'ya eşi benzeri görülmemiş Türkiye başvurusu