ABD, İran'a haksız gözaltılar nedeniyle yaptırım kararı açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'da yabancılara yönelik haksız yere gözaltı uygulamaları nedeniyle Tahran'a yaptırım kararı alındığını duyurdu.

Rubio, Dışişleri Bakanlığının internet sayfasından yapılan yazılı açıklamayla, İran rejiminin 47 yıl önce iktidarı ele geçirdiği dönemde Ayetullah Humeyni'nin emriyle ABD Büyükelçiliği personelinin rehin alınmasını eleştirdi.

Açıklamada, "İran, on yıllardır, diğer devletlere karşı siyasi koz olarak kullanmak üzere masum Amerikalıları ve diğer ulusların vatandaşlarını acımasızca gözaltına almaya devam etti." ifadesine yer veren Rubio, bu uygulamanın sona ermesi gerektiğini belirtti.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2025 yılında ABD vatandaşlarını yurt dışında "haksız yere" gözaltına alınmaktan korumak için bir başkanlık kararnamesi yayınladığını ve ABD Kongresi'nin aynı yıl Haksız Gözaltıyla Mücadele Yasası'nı yürürlüğe koyduğunu hatırlattığı açıklamasında, bu girişimlerin Dışişleri Bakanlığının, İran'a yönelik bu konuda yaptırım kararı almasının önünü açtığını vurguladı.

Bakan Rubio, açıklamasında, "İran bu uygulamadan vazgeçmezse ABD pasaportuyla İran'a giriş-çıkışlarla ilgili potansiyel coğrafi seyahat kısıtlaması dahil ek önlemler almak zorunda kalacağız." ifadesini kullandı.

Açıklamada, İran'ın haksız yere gözaltına alınan tüm Amerikan vatandaşlarını serbest bırakması gerektiğini belirten Rubio, böyle bir durumda ise söz konusu yaptırımların kaldırılabileceğinin altını çizdi.

Rubio son olarak, hiçbir ABD vatandaşının İran'a "hiçbir sebeple" seyahat etmemesi gerektiğine işaret ettiği açıklamasında, İran'da bulunan tüm ABD vatandaşlarının da "derhal" ülkeyi terk etmesi çağrısında bulundu.