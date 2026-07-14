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ABD'den İran'a Üçüncü Gece Saldırı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik üst üste üçüncü gece saldırı başlatıldığını duyurdu. Saldırıların Hürmüz Boğazı'ndaki sivil ve ticari deniz trafiğine yönelik tehditleri zayıflatmayı amaçladığı belirtildi.

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik üst üste üçüncü gece saldırı başlatıldığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, saldırıların bugün ABD Doğu Saati ile 16.45'te, ABD Başkanı'nın talimatıyla başladığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıların İran güçlerine "ağır bedel ödetmeyi" sürdüreceği ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nda masum sivillere ve ticari gemilere saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçladığı ifade edildi.

CENTCOM, saldırıların İran güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki sivil ve ticari deniz trafiğine yönelik tehditlerine karşı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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