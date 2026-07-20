ABD ordusu, İran'a yönelik 9. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu

ABD ordusunun, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda saldırı kapasitesini zayıflatmak amacıyla başlattığı 9. saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'a düzenlenen son saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ve sivil denizcilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçlayan 9. hava saldırı dalgasının tamamlandığı kaydedildi.

İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatılmasına devam edileceği belirtilen açıklamada, CENTCOM kuvvetlerinin bölgede göreve hazır bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, ABD saldırılarının 9. gecesinde, İran'ın askeri komuta merkezleri, iletişim ağları, kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri, deniz kuvvetleri ile füze ve insansız hava aracı üslerinin vurulduğu ifade edildi.