ABD güçleri, İran'ın Kürdistan ve Hemedan eyaletlerine saldırı düzenledi

ABD'nin, İran'ın batısında yer alan Kürdistan'a bağlı Bane ve Hemedan'a bağlı Kebuder Aheng ilçelerine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Fars Haber Ajansına göre, Bane Kaymakamı Muhammed Rızayi, ABD güçlerinin ilçeye hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Hemedan Valiliğinden yapılan açıklamada ise Kebuder Aheng ilçesinin ABD güçleri tarafından hedef alındığı kaydedildi.

Saldırılardaki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD'nin gece saatlerinde saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın farklı bölgelerinden çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirilmişti.

Huzistan, Sistan-Belucistan, Hürmüzgan, Buşehr, Kirmanşah eyaletlerinin çeşitli bölgeleri ve Tebriz kenti ABD'nin füze ve hava saldırılarının hedefi olmuştu.