ABD'li yetkili: ABD ile İranlı müzakereciler anlaşmaya vardı, Trump henüz anlaşmaya onay vermedi

ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılması ve nükleer program görüşmeleri için 60 günlük anlaşma sağlandı ancak Başkan Trump'ın onayı bekleniyor. Anlaşma imzalanırsa Hürmüz Boğazı ticari gemilere açılacak, ABD de İran limanlarındaki ablukayı kaldıracak.

ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya varıldığı, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiği bildirildi.

AA muhabirinin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan ABD'li bir yetkili, Axios haber platformunun geçtiği ve iki ülke arasında bir mutabakata varıldığı yönündeki haberi doğruladı.

Yetkili, ABD'li ve İranlı müzakerecilerin, ateşkesin uzatılmasına ve İran'ın nükleer programı konusunda müzakerelerin başlatılmasına yönelik 60 günlük bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Trump'ın henüz buna nihai bir onay vermediğini teyit etti.

Axios'un iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, söz konusu mutabakat metni üzerinde salı günü uzlaşmanın sağlandığı ve iki ülke liderlerinin süreci değerlendirdikleri ifade edilmişti.

Söz konusu yetkililer, İran'ın daha sonra kendilerine "anlaşmaya imza atmaya hazır oldukları" mesajını ilettiğini iddia etmişti ancak ABD'li isimlerin bu iddiası, İran tarafından doğrulanmamıştı.

Söz konusu mutabakat metni imzalanırsa Hürmüz Boğazı herhangi bir kısıtlama olmaksızın ticari gemilerin geçişine açılacak.

Buna mukabil ABD de İran limanlarına yönelik uyguladığı deniz ablukasını kaldıracak.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
