ABD ile İsrail arasında Gazze saldırıları üzerine telefon trafiği

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırıları İsrailli mevkidaşları ile görüştüğü bildirildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırıları İsrailli mevkidaşları ile görüştüğü bildirildi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, Austin'in İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Ryder, Austin'in Gallant'tan İsrail'in Gazze'deki operasyonları hakkında bilgi aldığını ve "İsrail'in terörist grupların başlattığı roket saldırılarına karşı halkını savunma hakkına destek verdiğini vurguladığını" belirtti.

Austin'in İsrail'e desteğini yinelediğini belirten Ryder, "Bakan Austin, kalıcı bir sükunete yönelik gerilimin azaltılması çağrısında bulundu. İki lider, önümüzdeki günlerde ve haftalarda yakın koordinasyon içinde olma konusunda anlaştılar." ifadelerine yer verdi.

Diğer taraftan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Sullivan'ın da İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ile Gazze'deki devam eden saldırıları görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Sullivan, yönetimin İsrail'in güvenliğine olan demir gibi desteğini ve halkını ayrım gözetilmeden yapılan roket saldırılarından koruma hakkını yeniden teyit etti. Sullivan ayrıca ateşkesi sağlamak için devam eden bölgesel çabaların da önemini belirtti, gerilimi azaltma ve daha fazla kayıpların önlenmesi konusuna vurgu yaptı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail saldırılarında siviller hayatını kaybetti

İsrail'in 9 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.