Abd: Hürmüz Boğazı'nda Deniz Trafiğini Tehdit Eden İran'a Ait 2 İha'yı Düşürdük

WASHINGTON, 7 Haziran (Xinhua) -- ABD ordusu, cumartesi günü Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini tehdit ettiğini öne sürdüğü İran'a ait iki insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), cumartesi günü X platformunda yaptığı açıklamada, "Ortadoğu'daki güçlerimiz bugün erken saatlerde, Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit eden İran'a ait 2 adet silahlı İHA'yı düşürdü" dedi.

CENTCOM cuma günü ABD güçlerinin İran tarafından Hürmüz Boğazı ve Körfez'deki komşu ülkelere doğru fırlatılan çok sayıda balistik füze ve İHA'yı önlediğini açıklamıştı.

İranlı yetkililer söz konusu açıklamaya ilişkin henüz bir yorumda bulunmadı.

Olay, Ortadoğu'da gerilimin yeniden tırmanmasıyla Washington ve Tahran arasında yaşanan son çatışma olarak kayda geçti. İki ülke, çatışmaları nasıl sona erdirecekleri konusunda haftalardır dolaylı görüşmeler yürütüyor.

Kaynak: Xinhua