CENTCOM: Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait 16 mayın döşeme gemisi imha edildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait 16 mayın döşeme gemisinin imha edildiğini bildirdi.

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İran'ın savaş gemilerine yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin dün Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait 16 mayın döşeme gemisi de dahil çok sayıda savaş gemisinin imha edildiği belirtildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.