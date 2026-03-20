ABD, Hizbullah'ı desteklediği gerekçesiyle bazı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah'ı destekleyen kişi ve kuruluşları yaptırım listesine alarak, terörizmin finanse edilmesini engellemeye çalıştığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD, bugün, Hizbullah'ı destekleyen küresel bir finans ağını bozmak için yaptırımlar uyguluyor." ifadesi kullanıldı.

Yaptırımların, Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Amerika'da çeşitli şirket ve projeler aracılığıyla Hizbullah'ın finans ekibi için para aklama ve fon toplama faaliyetlerinde bulunan kişi ve kuruluşları hedef aldığı belirtilen açıklamada, ABD'nin, bu finans kanallarını keserek, Hizbullah'ın yeteneğini sınırlamak için somut adımlar attığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu kişi veya kuruluşlar hakkında detaylı bilgi verilmezken, Hizbullah'ın, İsrail'e yönelik "pervasız saldırıları" ile, İran adına "terörizmi", Lübnan halkının barış ve güvenliğinden daha öncelikli tuttuğunu gösterdiği ve Lübnanlı sivilleri normal yaşamdan mahrum bıraktığı savunuldu.

