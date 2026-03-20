ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir tekneyi vurduğunu açıkladı

ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye 'öldürücü kinetik saldırı' düzenledi. Saldırıda ABD askerleri zarar görmezken, teknede hayatta kalan üç kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

SOUTHCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamında Doğu Pasifik'teki "düşük profilli" bir teknenin hedef alındığı belirtildi.?

Teknenin uyuşturucu taşıdığı yönünde istihbarat alındığı ifade edilen açıklamada, hedefe "öldürücü kinetik saldırı" düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD ordu mensuplarının saldırıda zarar görmediği, teknede hayatta kalan üç kişi için arama kurtarma çalışmalarının başlatılması için ABD Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verildiği aktarıldı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kasım 2025'te, Batı Yarım Küre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik "Güney Mızrağı Operasyonu" başlattıklarını duyurmuştu.

ABD ordusu uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemiş, içindeki insanları doğrudan hedef almıştı. ABD'nin bu adımları, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açmıştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
