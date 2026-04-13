Haberler

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen iki teknenin vurulduğunu açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 2 teknenin operasyonla vurulduğunu ve sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olay, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirildiği belirtilirken, tartışmalara yol açtı.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği 2 teknenin vurulduğunu ve 5 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıyan 2 teknenin vurulduğu ve 5 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

İstihbarat bulgularının, teknelerde uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunulduğunu doğruladığı aktarılan açıklamada, olay anına ilişkin görüntüler de yer aldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

