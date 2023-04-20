ABD, Guantanamo'da tutuklu bir kişiyi Cezayir'e gönderdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Guantanamo hapishanesinde tutuklu Said bin Brahim bin Umran Bakush'u Cezayir'e gönderdiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Guantanamo hapishanesinde tutuklu Said bin Brahim bin Umran Bakush'u Cezayir'e gönderdiğini açıkladı.

ABD'nin teröre karşı küresel savaşın en tartışmalı konularından biri olan Guantanamo Hapishanesinden bir tutuklu daha serbest bırakıldı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada Bakush'un durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Periyodik İnceleme Kurulu (PRB) 13 Nisan 2022'de Said bin Brahim bin Umran Bakush'un tutukluluğunun, ABD'nin ulusal güvenliği bakımından artık gerekli olmadığı sonucuna varmıştı. PRB, izleme, seyahat kısıtlamaları ve bilgi paylaşımı dahil kapsamlı güvenlik önlemlerinin alınması koşuluyla Said bin Brahim bin Umran Bakush'un transfer edilmesini önermişti. Savunma Bakanı Austin, 21 Şubat 2023'te Bakush'un Cezayir'e geri gönderme niyetini Kongreye bildirdi ve Cezayirli ortaklarımızla istişare yaparak sorumlu bir transfer için gerekli şartları tamamladık."

Cezayir'e teşekkür edilen açıklamada, Guantanamo'da 30 tutuklu kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, tutukluların 16'sının transfer için uygun; 3'ünün Periyodik İnceleme Kurulunda değerlendirmeye uygun; 9'unun askeri komisyonlar sürecinde olduğu ve 2 tutuklunun askeri komisyonlarda suçlu bulunduğu bilgisi verildi.

Cezayir vatandaşı Bakush, 2002'de Pakistan'da El Kaide tarafından kullanıldığı sanılan bir evde yakalanmıştı.

Bakush, yargılaması boyunca hakkındaki suçlamaları reddetmiş ve başkasıyla karıştırıldığını iddia etmişti.