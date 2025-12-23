ABD, ülkeden "gönüllü ayrılacak" düzensiz göçmenlere verilen teşviki artırdı

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), yıl sonuna kadar ülkeden "gönüllü ayrılacak" düzensiz göçmenlere verilen teşvikin 3 bin dolara çıkarıldığını bildirdi.

ICE, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, düzensiz göçmenlere ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Yapay zekayla hazırlanan videoda, "Noel Baba"nın ICE üniforması giyerek, düzensiz göçmenleri yakaladığı ve sınır dışı ettiği tasvir edildi.

Videoya ilişkin yapılan açıklamada da yıl sonuna kadar ülkeden "gönüllü ayrılacak" düzensiz göçmenlere verilen teşvikin 3 bin dolara çıkarıldığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, düzensiz göçmenlerin "CBP Home" adlı uygulama aracılığıyla ülkeyi gönüllü şekilde terk etmeleri için 1000 dolarlık teşvik sağlıyor.

ICE, Trump'ın ikinci döneminin ilk 9 ayında, Chicago, Los Angeles ve Charlotte, North Carolina dahil pek çok şehirde düzenlediği göçmenlik operasyonları kapsamında yaklaşık 220 bin kişiyi gözaltına alırken, bunların yaklaşık 75 bininin sabıka kaydı bulunmuyor.