ABD, Göçmen Kilmar Armando Abrego Garcia'yı Liberya'ya Sınır Dışı Edecek

ABD hükümeti, idari bir hata sonucu El Salvador'a sınır dışı edildikten sonra yeniden ülkeye getirilen göçmen Kilmar Armando Abrego Garcia'yı, Liberya'ya göndermeyi planlıyor.

New York Times'ın ABD Adalet Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, hükümet, Garcia'yı Batı Afrika ülkesi Liberya'ya sınır dışı etmeye hazırlanıyor.

Garcia'nın sınır dışı edilmesine dair mahkemeye sunulan dilekçede, Liberya, "gelişen bir demokrasi ve ABD'nin Afrika'daki en yakın ortaklarından biri" şeklinde tanımlandı.

Monrovia yönetiminin "Garcia'yı kabul ettiği" dilekçede, Liberya anayasasının "insan hakları için güçlü korumalar sağladığı ve ülkenin mültecilere insani muamele etmeye kararlı" olduğu savunuldu.

Sınır dışı işlemi, 31 Ekim'de gerçekleşebilecek. Nihai karar, Pensilvanya'da gözaltında tutulan Garcia'ya resmen iletilecek.

Garcia'nın sınır dışı edilmesi

Kilmar Armando Abrego Garcia, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 15 Mart'ta El Salvador'daki CECOT Hapishanesine gönderilmişti.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında, Garcia'nın, "idari bir hata" nedeniyle sınır dışı edildiği belirtilmiş, Maryland'de federal yargıç Paula Xinis de 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek ABD'ye dönmesine hükmetmişti.

Trump yönetimince haziranda El Salvador'dan geri getirilen Garcia, Tennessee'nin Nashville kentindeki Federal Bölge Mahkemesinde açılan davada, düzensiz göçmenleri ülkeye kaçak yollarla sokmakla suçlanmış ve bu süreçte gözaltında tutulmuştu.

ABD'de yargıç, daha sonra Garcia'nın 22 Ağustos'ta serbest bırakılmasına karar vermiş ancak ICE yetkilileri, Garcia'nın Uganda'ya sınır dışı edilebileceğini belirterek 25 Ağustos'ta tekrar gözaltına almıştı.

Avukatlarının acil başvurusu üzerine Yargıç Xinis, Garcia'nın Uganda'ya sınır dışı edilme ihtimaline karşı geçici olarak ülkede kalması yönünde karar vermişti.