Haberler

ABD, Göçmen Kilmar Armando Abrego Garcia'yı Liberya'ya Sınır Dışı Edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD hükümeti, idari bir hata sonucu El Salvador'a sınır dışı edildikten sonra geri getirilen göçmen Kilmar Armando Abrego Garcia'yı Liberya'ya göndermeyi planlıyor. Garcia'nın durumu, mahkeme kararı gereği gözaltına alındıktan sonra tekrar incelemeye alındı.

ABD hükümeti, idari bir hata sonucu El Salvador'a sınır dışı edildikten sonra yeniden ülkeye getirilen göçmen Kilmar Armando Abrego Garcia'yı, Liberya'ya göndermeyi planlıyor.

New York Times'ın ABD Adalet Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, hükümet, Garcia'yı Batı Afrika ülkesi Liberya'ya sınır dışı etmeye hazırlanıyor.

Garcia'nın sınır dışı edilmesine dair mahkemeye sunulan dilekçede, Liberya, "gelişen bir demokrasi ve ABD'nin Afrika'daki en yakın ortaklarından biri" şeklinde tanımlandı.

Monrovia yönetiminin "Garcia'yı kabul ettiği" dilekçede, Liberya anayasasının "insan hakları için güçlü korumalar sağladığı ve ülkenin mültecilere insani muamele etmeye kararlı" olduğu savunuldu.

Sınır dışı işlemi, 31 Ekim'de gerçekleşebilecek. Nihai karar, Pensilvanya'da gözaltında tutulan Garcia'ya resmen iletilecek.

Garcia'nın sınır dışı edilmesi

Kilmar Armando Abrego Garcia, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 15 Mart'ta El Salvador'daki CECOT Hapishanesine gönderilmişti.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında, Garcia'nın, "idari bir hata" nedeniyle sınır dışı edildiği belirtilmiş, Maryland'de federal yargıç Paula Xinis de 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek ABD'ye dönmesine hükmetmişti.

Trump yönetimince haziranda El Salvador'dan geri getirilen Garcia, Tennessee'nin Nashville kentindeki Federal Bölge Mahkemesinde açılan davada, düzensiz göçmenleri ülkeye kaçak yollarla sokmakla suçlanmış ve bu süreçte gözaltında tutulmuştu.

ABD'de yargıç, daha sonra Garcia'nın 22 Ağustos'ta serbest bırakılmasına karar vermiş ancak ICE yetkilileri, Garcia'nın Uganda'ya sınır dışı edilebileceğini belirterek 25 Ağustos'ta tekrar gözaltına almıştı.

Avukatlarının acil başvurusu üzerine Yargıç Xinis, Garcia'nın Uganda'ya sınır dışı edilme ihtimaline karşı geçici olarak ülkede kalması yönünde karar vermişti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
Radomir Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı

Maçın sonunda köpürdü: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! Hasret'i böyle öldürmüş
Cezaevinde zehirlenme paniği! Çok sayıda mahkum hastanelik oldu

Cezaevinde zehirlenme paniği! Çok sayıda mahkum hastanelik oldu
Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart

Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.