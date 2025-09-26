ABD, Gazze'nin Yönetimini Tony Blair'e Vermeyi Planlıyor

ABD'nin, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nin yönetimini geçici olarak eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'e vermeyi planladığı iddia edildi.

Haaretz gazetesinin İsrailli ve Arap kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Washington yönetimi Gazze'de ilk aşamada Filistin yönetiminin dahil olmadığı bir plan üzerinde çalışıyor.

İsrailli kaynak, Beyaz Saray'ın, İsrail saldırılarının sona ermesinden sonra Gazze'nin yönetimi için geçici bir yapı kuracağını ve bunun başına eski İngiltere Başbakanı Blair'in atanacağını ileri sürdü.

Planın ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklendiğini ve İsrailli yetkililerin de itiraz etmediğini vurgulayan kaynak, Gazze'de uluslararası bir güç konuşlandırılmak istendiğini ifade etti.

Arap kaynak da planın Gazze'nin yeniden inşası ve yönetimini birkaç yıl boyunca denetlemek için uluslararası bir otorite kurulacağını, bu otoritenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) yetki alacağını, faaliyetlerini Filistin yönetimi ile koordine edeceğini ve daha sonra Gazze'nin kontrolünü Filistin yönetimine devredeceğini aktardı.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in ise Gazze'nin Filistin yönetimine devrine karşı çıktığı kaydedildi.

Öte yandan, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un BM Genel Kurulu için ABD'de bulunan Arap ve Müslüman liderlerle düzenlenen toplantıda, savaş sonrası için bir Gazze planı sunduğu ve planın İsrail-Filistin diyalogunu da içerdiği öne sürüldü.