ABD, Gazze'de Ateşkes Önerisini Umut Verici Buluyor

ABD, Gazze'de Ateşkes Önerisini Umut Verici Buluyor
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İsrail'in kabul ettiği Gazze'de ateşkes önerisinin umut vadettiğini belirtti. Hamas'ın teklifi kabul edip etmediğine dair henüz bilgi yok, ancak anlaşma sağlanması durumunda bölgeye barış getirebileceği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İsrail'in de kabul ettiği Gazze'de ateşkes anlaşması önerisiyle ilgili çok iyimser olduklarını belirterek, "Hamas'ın bu teklifi kabul edip etmediğini henüz bilmiyoruz ancak bu önerinin çok umut vadettiğini düşünüyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, düzenlediği basın brifinginde, Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Bruce, ABD tarafından sunulan ve İsrail'in de kabul ettiği ateşkes önerisi konusunda, "Çok umut verici bir teklifin sunulduğunu biliyoruz. Hamas'ın bu teklifi kabul edip etmediğini henüz bilmiyoruz ancak bu teklifin çok umut vadettiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu önerinin Hamas tarafından kabul edilip edilmediği konusunda henüz net bir bilgiye sahip olmadıklarını söyleyen Bruce, kabul edilmesi halinde ateşkes anlaşmasının bölgeye barış getireceğini dile getirdi.

"Beyaz Saray Sözcüsü Karoline'ın da belirttiği gibi bu öneriyi İsrail de kabul etti, dolayısıyla şu anda çok iyi bir noktadayız." değerlendirmesini yapan Bruce, anlaşmaya varılması ve ateşkesin başlaması durumunda bunun devam etmesini umduklarını vurguladı.

Beyaz Saray: ABD'nin ateşkes planı İsrail tarafından kabul edildi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Leavitt, "Özel Temsilci Steve Witkoff ve Başkan'ın (Donald Trump), Hamas'a, İsrail'in de destekleyip onayladığı bir ateşkes önerisini sunduğunu teyit edebilirim. Bu öneri Hamas'a gönderilmeden önce İsrail tarafından onaylandı. Bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini de teyit edebilirim." ifadesini kullanmıştı.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasını ve tüm esirlerin evlerine dönmesini umduklarını belirten Leavitt, Hamas'ın öneriyi kabul edip etmediği sorusuna, "Açıkçası bilgim dahilinde değil. Eğer bu olur ve ateşkes yürürlüğe girerse, bunu benden, Başkan'dan veya Witkoff'tan duyarsınız." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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