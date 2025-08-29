ABD Eğitim Bakanlığı, Denver Okullarındaki Tuvalet Düzenlemesini İhlal Olarak Değerlendirdi

ABD Eğitim Bakanlığı, Colorado eyaletine bağlı Denver kentindeki devlet okullarında erkek ve kadın tuvaletlerinin ayrı olarak kullanılmadığının tespit edildiğini ve bunun yasalara aykırı olduğunu belirtti.

ABD Eğitim Bakanlığından, Denver Okul Bölgesi'nde bulunan devlet okullarındaki düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu okullarda cinsiyetlere göre ayrılmış çok kabinli tuvaletlerin "tüm cinsiyetlere" yönelik alanlara dönüştürüldüğü ve bunun, Eğitim Kanunu'nu ve yönetmeliklerini ihlal ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

ABD Eğitim Bakanlığına bağlı Sivil Haklar Dairesi (OCR) üst düzey yöneticilerinden Craig Trainor'ın, konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Denver Okul Bölgesi'ndeki devlet okullarında tuvaletlerin "tüm cinsiyetlere açık" hale dönüştürülerek, öğrencilerin "biyolojik cinsiyetleri yerine cinsiyet kimlikleri" temelinde kullanmalarına izin verildiği ve bu durumun, Eğitim Yasası'nın 9. maddesinin ve ilgili yönetmeliklerin ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, "OCR, Denver'daki devlet okullarından sorumlu bölge yönetimine 10 gün içinde gönüllü olarak anlaşmaya varma veya yakın zamanda yaptırım uygulanması riskini göze alma fırsatı sundu." ifadesine yer verildi.