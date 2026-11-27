ABD Doğu Yakası'nda Şükran Günü fırtınası 800 binden fazla kişiyi elektriksiz bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ABD'nin Doğu Yakası'nda perşembe günü etkili olan şiddetli fırtına, Şükran Günü'nde sel uyarılarına ve uçuşlarda gecikmelere yol açtı. Fırtına nedeniyle 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.
NEW YORK, 27 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin Doğu Yakası'nda perşembe günü etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Şükran Günü'nde bölgeyi etkisi altına alan fırtına, sel uyarılarına, uçuşlarda gecikmelere ve 800.000'den fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu.
Kaynak: Xinhua