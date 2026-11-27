Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

NEW YORK, 27 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin Doğu Yakası'nda perşembe günü etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Şükran Günü'nde bölgeyi etkisi altına alan fırtına, sel uyarılarına, uçuşlarda gecikmelere ve 800.000'den fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu.

Kaynak: Xinhua