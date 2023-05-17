ABD Dışişleri, Savunma ve Ticaret Bakanları Senato'da Çin ile rekabeti değerlendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in dünyada 180 elçiliğine karşılık ABD'nin 173 elçiliğinin bulunduğunu ve Kongre'de büyükelçilerin onay süreçlerinin uzaması ile Çin'e karşı diplomaside dezavantajlı duruma düştüklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in dünyada 180 elçiliğine karşılık ABD'nin 173 elçiliğinin bulunduğunu ve Kongre'de büyükelçilerin onay süreçlerinin uzaması ile Çin'e karşı diplomaside dezavantajlı duruma düştüklerini söyledi.

Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ticaret Bakanı Gina Riamonda ile Senato Tahsisatlar Komitesinde ABD'nin Çin ile rekabeti üzerine soruları yanıtladı.

Çin ile küresel diplomaside rekabet üzerine değerlendirmede bulunan Blinken, Çin'in elçilik sayısının ABD'den fazla olduğunu belirtti.

Blinken, Çin'in tamamında akredite büyükelçi bulunan 180 elçiliği olduğunu, buna karşı ABD'nin 173 elçiliğinin bulunduğu bilgisini verdi.

14 büyükelçinin adaylığının bir yıldan uzun bir süredir Senato'da bekletildiğini, 40 büyükelçinin de onay sürecinde olduğunu aktaran Blinken, "Biz bir dezavantajla, açıkla çalışıyoruz. Çin hem bizden fazla ülkede var hem de bizim maslahatgüzarlarımız, misyon şefi yardımcılarımız kadar iyi, tam akredite büyükelçileri ile oralardalar." dedi.

Akredite büyükelçilerin olmadığı ülkelerde liderlerin diplomatik görevleri vekaleten yürüten ABD diplomatları ile angajman kurmakta isteksiz davrandığını anlatan Blinken, oluşan boşluğu Çin'in doldurduğunu, Senato'nun büyükelçilerin onayını bekleterek aslında ABD'yi cezalandırdığını dile getirdi.

Çin ve Rus medyası ile mücadele

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Küresel Angajman Merkezinin çalışmalarına da değinen Blinken, Çin ve Rusya'nın ajansları ve televizyon kanalları haber servislerini Güney Amerika ve Afrika'da bedava sağladığını kaydetti.

Blinken, "Onlarca ülkede sabah uyandığınızda kanallarda veya gazetelerde sanki yerelde üretilmiş ancak aslında doğrudan Çin'in ve Rusya'nın federal haber ajanslarından gelen haberler okuyorsunuz. Şimdi biz o ülkelere Associated Press, Reuters ve diğer bilgi kaynaklarını sağlamak üzere çalışıyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın teröre destek veren ülkeler listesine alınması tartışması

Oturumda Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Çin'in Rusya'ya desteğinin önünü almak üzere Rusya'nın teröre destek veren ülkeler listesine alınmaması konusunda Blinken'a tepki gösterdi.

Graham, Senatodaki 100 senatörün Çin'i Rusya'ya silah vermekten caydırmak için Moskova yönetimini teröre destek veren ülkeler listesine eklenmesi konusunda tavsiyede bulunduğunu ancak aylardır Dışişleri Bakanlığının bu konuda adım atmadığını söyledi.

ABD'li senatör "Sayın Bakan seni çok severim ancak Rusya'yı asla teröre destek veren ülkeler listesine almayacaksın." diye çıkışınca Blinken, "Asla, 'asla' deme." diyerek karşılık verdi.

Austin: Çin uluslararası sistemi şekillendirme niyeti ve kabiliyeti olarak tek rakibimizdir

Oturumda soruları yanıtlayan Austin ise, "Çin, uluslararası sistemi kendi otokrat tercihlerine uygun bir şekilde yeniden şekillendirme niyeti ve kapasitesine sahip tek rakibimizdir. Pekin Hint-Pasifik bölgesinde zorbalıklarını ve provokasyonlarını arttırdı. Uzay ve siber alanları dahil tarihi bir askeri yatırıma yönelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Austin, ABD'nin Çin'e karşı kritik kabiliyetler sevk ettiklerini, yeni operasyonel konseptler geliştirdiklerini anlattı.

Çin'i yakın rakip olarak gördüklerini belirten Austin, Çin ile bir çatışmanın veya soğuk savaşın peşinde olmadıklarını ancak Pekin ile rekabetten de geri durmayacaklarını ifade etti.

Austin, Pasifik Caydırıcılık Fonunu 2024 bütçesinde yüzde 40 arttırarak 9,1 milyar dolara çıkardıklarını kaydetti.