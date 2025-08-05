ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in Gazze Planlarına Yorum Yapmaması

Abd Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'nin tamamını işgal etmek" dahil yeni saldırı planları hazırladığı yönündeki haberler karşısında yorum yapmamayı tercih etti.

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde, Netanyahu'nun Gazze'ye ilişkin yeni planı hakkındaki soruları yanıtladı.

ABD'li Sözcü, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgale hazırlandığı ve bunun Amerikan politikasıyla uyuşup uyuşmadığı yönündeki ısrarlı sorulara net yanıtlar vermekten kaçındı.

Bruce, "Bu durumda İsrail'in planları ve bu raporlama konusunda sizi İsrail hükümetine yönlendiriyorum. Biz yabancı hükümetlerin açıklamalarını yorumlamakla uğraşmıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'deki savaşı bitirmek istediğini" defalarca dile getirdiğini ve Netanyahu'nun Gazze'ye daha fazla saldırı içeren yeni planlarının Trump'ın politikasıyla uyuşmadığını dile getiren bir muhabirin sorusuna yanıt veren Bruce, şöyle konuştu:

"İsrail'in planları hakkında kesinlikle konuşmayacağım. Birçok haber var. Haberler veya başka bir hükümetin planları hakkında konuşmayacağım. Bildiğim şey, Trump yönetiminin bu konuya odaklandığıdır. O (Trump), bunun sona ermesini istiyor."

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan konuya ilişkin bilgi sahibi İsrailli kaynak, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme eğiliminde olduğunu söylemişti.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü.

Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajı gönderildiği aktarılmıştı.