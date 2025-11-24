Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Yeni İnsan Hakları Yönergesi

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı, diplomatik misyonlarına gönderdiği yeni yönerge ile kitlesel göç ve göçmen kaynaklı insan hakları ihlallerinin raporlanmasını öngördüğünü açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dünya genelindeki diplomatik misyonlarına, bu ülkelerde "kitlesel göç ve göçmenlerden kaynaklı insan hakları ihlallerinin raporlanmasını" öngören yeni bir yönerge gönderdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, düzenlediği telekonferansta, 20 Kasım'da ülkenin diplomatik misyonlarına gönderilen yeni "insan hakları yönergesinin" detaylarını anlattı.

Özellikle Avrupa ülkeleri için kitlesel göçün varoluşsal bir kriz olduğunu anlatan ABD'li yetkili, bu krizin özellikle İngiltere, Fransa, Almanya ve Kanada gibi Batılı ülkelerde göçmenlerden kaynaklı insan hakları ihlallerini artırdığını savundu.

Yetkili, kitlesel göç kaynaklı insan hakları ihlallerinin sadece ABD için değil, ABD'nin müttefiki olan Avrupa ülkeleri ile Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler için de ciddi bir sorun olduğunu ve artık bunları raporlamak üzere ilgili ülkelerle koordinasyon halinde çalışarak veri toplayacaklarını belirtti.

"Kitlesel göç, Batı medeniyetine varoluşsal bir tehdit oluşturmaktadır"

"Kitlesel göç, Batı medeniyetine ve hem Batı'nın hem de dünyanın güvenliğine varoluşsal bir tehdit oluşturmaktadır." ifadesini kullanan yetkili, "Bu ülkelerdeki temel hakların ve egemen vatandaşların haklarının ciddi ihlali söz konusudur. Kitlesel göçle ilgili çok ciddi insan hakları sorunları bizi endişelendirmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Dışişleri yetkilisi, kitlesel göç ve göçmen kaynaklı insan hakları ihlallerinin yanı sıra bugüne kadar raporlanan ve yıllık İnsan Hakları Ülkeler Raporu'nda yer alan bilgilere ilaveten, bundan sonra doğrudan bireylerle ilgili ihlallerin de raporlanacağını kaydetti.

Bu kapsamda, "çocukların cinsiyetini değiştirmeye yönelik ameliyatlar ve bağlantılı işlemler", "devletin kürtajı sübvanse etmesi", "bireyleri ötenaziye zorlama girişimleri", "zorla organ alımı", "insan embriyoları üzerinde öjenik gen düzenleme uygulamaları", "sözlü ifade nedeniyle yapılan tutuklamalar", "idari cezalar ve resmi soruşturmalar" ve "ırk ve cinsiyet temelinde çalışanlara ayrıcalıklı muamele sağlayan çeşitlilik ve eşitlik programları" gibi uygulamaları da raporlayacaklarını ifade eden yetkili, söz konusu bilgi ve verilerin bu ülkelerden toplanarak Kongre'ye sunulacak yıllık insan hakları raporunda yer alacağını söyledi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
