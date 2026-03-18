ABD'den tüm diplomatik temsilciliklerine "derhal" güvenlik değerlendirmesi yapılması talimatı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki durum ve olası tehditler nedeniyle tüm diplomatik temsilciliklere güvenlik değerlendirmesi yapılması talimatı verdi. Belgeye göre, temsilciliklerin Acil Durum Eylem Komitelerini toplaması gerekecek.

The Washington Post'un haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığının, İran'a yönelik saldırılara ilişkin tüm diplomatik temsilciliklerine ilettiği bir belgeye yer verildi.

Buna göre belgede, tüm ABD diplomatik temsilciliklerinin, tehditlerin tespiti ve önlem alınması amacıyla Acil Durum Eylem Komitelerini toplaması gerektiği ifadesi yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, komite toplantılarının "standart bir protokol" olduğu belirtildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana benzer talimatlar Orta Doğu'daki temsilciliklere gönderilse de söz konusu uyarının tüm ülkeleri kapsaması açısından bir ilke işaret ettiği değerlendiriliyor.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
