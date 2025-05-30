ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyük Yapılandırma: 3.400 İşten Çıkarma

ABD Dışişleri Bakanlığının, kurumun daha güçlü ve fonksiyonel hale getirilmesini amaçlayan yeniden yapılandırma kapsamında, 3 bin 400'ü aşkın kişiyi işten çıkararak çalışan sayısında yaklaşık yüzde 18 azalmaya gideceği bildirildi.

CBS News kanalının haberine göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongreye sunulan belgelerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın federal hükümeti küçültme planı kapsamında yapılacak yapılandırmaya ilişkin detaylar paylaşıldı.

Bakanlık bünyesindeki mevcut çalışanların yaklaşık yüzde 18'ine denk gelen 3 bin 448 kişinin işine son verileceği kaydedilen belgelerde, bu kişilerden 1575'inin kendi rızasıyla işten ayrılacağı belirtildi.

Belgelerde, ülke genelindeki Bakanlık ofislerinin yaklaşık yüzde 45'inin birleştirileceği ya da kapatılacağı bilgisi paylaşılırken göçle ilgili konulara bakan ofislerin de yeniden düzenleneceği aktarıldı.

Bölgesel birimlerde de birleşmeler olacağına işaret edilen belgelerde, Afganistan savaşında ABD ordusuna yardım eden Afganları destekleyen bir programın da iptal edileceği ifade edildi.

Belgelerde, yeniden yapılandırma planının temmuza kadar büyük ölçüde tamamlanmasının beklendiği, görevine son verilecek personelin işten çıkarmalar başlatılmadan önce bilgilendirileceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X hesabından yaptığı paylaşımında, "Yeniden yapılandırma planı, ABD'nin çıkarlarını desteklemek ve Amerikalıları dünyanın dört bir yanında güvende tutmak için daha donanımlı, daha çevik bir Bakanlık yaratacak." ifadelerini kullandı.

Bakanlık sözcüsü Tammy Bruce da basına yaptığı açıklamada, söz konusu değişikliklerin uzun süredir görev yapan personelin geri bildirimleri dikkate alınarak Bakanlık üst yönetimi tarafından "düşünceli ve kapsamlı" bir çalışmayla şekillendirildiğini söyledi.

Rubio, nisanda, Bakanlığı daha güçlü ve fonksiyonel hale getirmek amacıyla yeniden yapılandıracaklarını ve bu kapsamda bölgeye özgü işlevlerin birleştirileceğini, gereksiz ofislerin kaldırılacağını ve ABD'nin ulusal çıkarlarıyla uyumsuz programlara son verileceğini açıklamıştı.