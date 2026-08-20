Haberler

ABD’den Gazze Barış Planı ve Fon Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın 21 maddelik Gazze barış planını uygulamada kararlı olduklarını ve Uluslararası İstikrar Gücü için Kongreye fon bildirimi yaptıklarını açıkladı. İsrail’in reddine rağmen süreç devam ediyor.

Abd Dışişleri Bakanlığı, 21 maddelik Gazze'de barış planının tam olarak uygulanmasında kararlı olduklarını ve Uluslararası İstikrar Gücü'ne fon sağlanması konusunda Kongreye geçen ay bildirimde bulunduklarını açıkladı.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesine açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, İsrail'den gelen aksi yöndeki açıklamalar tartışılırken, Gazze'de barış planını uygulamaya kararlı olduklarını vurguladı.

Bakanlık Sözcüsü, açıklamasında, "Başkan'ın (Donald Trump) tarihi 21 maddelik (Gazze'de) barış planının tam olarak uygulanmasında kararlıyız." ifadesini kullandı.

Gazze'de güvenlik ve istikrarın sağlanabilmesi için Uluslararası İstikrar Gücü'nün, bu planın "kilit bir bileşeni" olduğunu ekleyen Pigott, bu konudaki gerekli adımları atmaya devam ettiklerini belirtti.

Kongreye Uluslararası İstikrar Gücü'ne fon sağlanacağı bildirimi

Aynı açıklamasında Pigott, Barış Kurulunun "Hamas'ın silahsızlandırılması" planını açıkladığı 31 Temmuz günü, Uluslararası İstikrar Gücü'ne fon sağlama niyetlerini içeren resmi bildirimi Kongreye gönderdiklerini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığının Kongreye yaptığı bildirim, Trump'ın Barış Kurulunun, Hamas'ın silahsızlanması ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi konusunda Hamas ile bir anlaşmaya vardığını açıkladığı gün geldi.

Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu planı reddeden açıklamasının ardından söz konusu sürecin nasıl ilerleyeceği tartışma konusu olmuştu.

Trump'ın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner, anlaşmaya destek sağlamaya çalışmak amacıyla bu hafta Orta Doğu'ya giderek Mısır'da Hamas liderleriyle ve Kudüs'te Netanyahu ile görüşmüştü.

Kaynak: AA
Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti

Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yata çıkması için hamile eşine yardım etmeyen ünlü isim eleştirilerin hedefinde

Yata çıkması için hamile eşine yardım etmeyen ünlü isim eleştirilerin hedefinde
Maç 3-0 olduğu anda Dolmabahçe'de tüm tribünler aynı sesle inledi

Maç 3-0 olduğu anda tüm tribünler aynı sesle inledi
Sırra kadem basmıştı: Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

93 yaşındaki lider sırra kadem basmıştı: 74 gün sonra ülkesine döndü
Italiano, Sergen Yalçın'ın yapamadığını 5 maçta yaptı

Yıllardır başaramadığını 1 ayda yaptılar
Kocaelispor'dan Pogba bombası

Süper Lig ekibi bombayı patlatıyor
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı