ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ekvador Devlet Başkanı Noboa ve Arjantinli mevkidaşı Quirno ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin Venezuela'ya askeri müdahalesine ilişkin Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ve Arjantin Dışişleri Bakanı Pablo Quirno ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio, Ekvador Devlet Başkanı Noboa ve Arjantin Dışişleri Bakanı Quirno ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Görüşmelerde, ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesi ve bölgesel meseleler ele alındı.

Bakan Rubio, hem Noboa'ya hem de mevkidaşı Quirno'ya uyuşturucuyla mücadele ve bölgesel güvenliği güçlendirme konusundaki işbirlikleri için teşekkür etti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.