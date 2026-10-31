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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Quad'da Hint-Pasifik için ilerleme kaydedildiğini söyledi

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Quad toplantısında Hint-Pasifik'te önceliklerin somut faydalara dönüştürülmesinde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Rubio, Quad'ın tedarik zincirleri ve kritik mineraller çalışmalarını sürdürdüğünü, bölgedeki ülkeler için sonuç ürettiğini belirtti.

NEW ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'dan oluşan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) toplantısında, ortak öncelikleri Hint-Pasifik bölgesi için somut faydalara dönüştürme konusunda ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Rubio, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Atlanta kentinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında katıldığı Quad toplantısını değerlendirdi.

Avustralyalı, Hint ve Japon mevkidaşlarıyla çektirdiği fotoğrafı da paylaşan Rubio, Atlanta'da Quad'daki mevkidaşlarıyla bir araya gelmekten ve ortak öncelikleri Hint-Pasifik bölgesi için somut faydalara dönüştürme konusunda kaydedilen ilerlemeyi ele almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Rubio, açıklamasında Quad ülkelerinin güvenilir ve açık tedarik zincirleri oluşturma, yeni nesil teknolojileri destekleme, denizcilik işbirliğini artırma ve kritik mineralleri güvence altına alma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın halkları ve bölgedeki ülkeler için sonuçlar ürettiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sayfasındaki bilgilere göre Quad, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesini teşvik etmeyi amaçlayan ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasındaki diplomatik ortaklığı ifade ediyor.

Dörtlü işbirliğinin kökeni, tarihte kaydedilen en ölümcül tsunamiyi oluşturan 2004 Hint Okyanusu depremi ve tsunaminin ardından söz konusu ülkeler arasında oluşturulan koordinasyona dayanıyor.

Kaynak: AA
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