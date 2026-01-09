Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Venezuela'daki durum ve kolluk kuvvetleri operasyonlarını ele aldı. Rubio, Paraguay'ın uyuşturucu terörizmiyle mücadele konusundaki desteği için Pena'ya teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena ile Venezuela'daki durumu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio, Pena ile telefonda görüştü.

Rubio ile Pena, "Venezuela'da gerçekleştirilen kolluk kuvvetleri operasyonunu" ele aldı.

İkili işbirliği ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Rubio, Paraguay'ın uyuşturucu terörizmiyle mücadelede verdiği destekten dolayı Pena'ya teşekkür etti.

