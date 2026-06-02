ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kongre binasında protesto edildi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la devam eden çatışma ortamında bakanlığının 2027 bütçesini savunacağı oturum öncesi Kongre binasında protesto edildi.

Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi önünde Dışişleri Bakanlığının 2027 bütçesini savunmak için geldiği Kongre binasında bir grup göstericinin hedefi oldu.

Başkent Washington'daki Kongre binasının koridorunda toplanan bir grup gösterici, Rubio'nun binaya gelişini öğrenmeleri üzerine protestoya başladı.

Dışişleri Bakanlığının kapattığı ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) yeniden açılması talep edildi.

Rubio'ya tepkilerini dile getiren göstericiler, "Fonları serbest bırakın, şantaja son verin" yazan dövizler taşırken, attıkları sloganlarda "Her 30 dakikada bir çocuk ölüyor", "Rubio yalan söylüyor" ifadelerini kullandı.

Daha sonra oturma eylemi yaparak koridoru kapatan protestocu grup, polis tarafından tek tek gözaltına alındı.

İran savaşı başladığından bu yana ilk kez Kongre'de ifade verecek Rubio, protestocuların koridordan çıkarılmasının ardından salona alındı ve söz konusu bütçe talebiyle ilgili duruşma başlatıldı.