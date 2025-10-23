ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Uluslararası Temaslar

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Bolivya'da devlet başkanı seçimini kazanan Rodrigo Paz ile ayrı ayrı görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Rubio, Macar mevkidaşı Szijjarto, İsveçli mevkidaşı Stenergard ve Bolivya'nın yeni Devlet Başkanı Paz ile diplomatik temaslarda bulundu.

Rubio'nun Szijjarto ile yaptığı yüz yüze görüşmede ortak stratejik öncelikler ele alınarak, ABD-Macaristan enerji işbirliğini güçlendirmek için somut yollar üzerinde mutabık kalındı.

Rubio'nun İsveçli mevkidaşı Stenergard ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme çabalarının önemi ve İsveç'in, Avrupa ülkesi olarak Ukrayna'ya destek sağlamadaki rolü ele alındı.

Paz ile Rubio arasındaki telefon görüşmesinde ise Rubio, Bolivya'da devlet başkanlığı görevine gelen Paz'ı tebrik ederek bunun, Bolivya ve bölge için dönüştürücü bir fırsat olduğunu belirtti.

Ekonomik güvenliği ve refahı teşvik etmek için Bolivya ile işbirliği konusunda istekli olduklarını vurgulayan Rubio, uluslararası suç örgütleriyle mücadeleye yönelik işbirliğinde ABD'nin desteğini teyit etti.