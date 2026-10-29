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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türk halkını kutladı

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk halkını kutladı. Rubio mesajında kuruluşun 103. yıl dönümünü anarken, gelecek yıl diplomatik ilişkilerin 100. yılının kutlanacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı paylaştı.

Rubio, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yaptığı paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri adına Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü vesilesiyle Türk halkını kutluyorum. Ülkelerimiz gelecek yıl diplomatik ilişkilerimizin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ortaklık büyük önem taşımaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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