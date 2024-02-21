ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile Görüştü

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brezilya'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü.

Blinken, başkent Brasilia'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'da, Lula da Silva tarafından kabul edildi.

Ulusal basında çıkan habere göre, baş başa ve basına kapalı gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü.

Lula da Silva, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul ettim. Başkan Biden ile başlattığımız işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çevrenin korunması, enerji dönüşümü, ülkelerimiz arasındaki yatırımlar, işbirliği bağlarının güçlendirilmesi ile Ukrayna ve Gazze'deki barışı ele aldık." ifadelerini kullandı.