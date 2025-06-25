ABD Deniz Piyadesine Okinawa'da Tecavüz Girişimi Nedeniyle 7 Yıl Hapis Cezası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın Okinawa Adası'nda bir kadına tecavüz girişiminde bulunan ABD Deniz Piyadesi Jamel Clayton, mahkeme tarafından 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayın ardından mağdurun ifadesinin güvenilir bulunduğu belirtildi.

Japonya'nın güneyindeki Okinawa'da geçen yıl bir kadına tecavüz girişiminde bulunmakla suçlanan ABD Deniz Piyadesi Jamel Clayton, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, mahkeme, Clayton'ın davasına ilişkin kararını açıkladı.

Olayın hemen ardından polise başvuran mağdurun ifadesinin "yüksek düzeyde güvenilir" olduğu sonucuna vardıklarını kaydeden mahkeme, 20'li yaşlardaki bir kadına tecavüz girişimi ve yaralamadan suçlanan 22 yaşındaki Clayton'ın 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Clayton'ın avukatı, hakkındaki suçlamaları reddeden sanığın kararı temyize götürmeyi düşündüğünü ifade etti.

ABD Deniz Piyadesi Clayton, bir kadına tecavüz girişiminde bulunduğu ve onu yaraladığı gerekçeleriyle Mayıs 2024'te gözaltına alınmıştı. Clayton aleyhine 17 Haziran 2024'te iddianame hazırlanmıştı.

Okinawa'da görev yapan bir ABD Hava Kuvvetleri çalışanı da Aralık 2024'te, 16 yaşından küçük bir kız çocuğunu kaçırarak cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Okinawa Adası

ABD askerleri ile askeri tesislerde çalışan yerel personel tarafından bölgede işlenen suçlar, Okinawa halkı nezdinde uzun yıllardır şikayet sebebi olarak gösteriliyor.

Benzer dava süreçlerinin, 55 bine yakın ABD askerinin görev yaptığı bilinen Japonya'da, ABD'nin askeri varlığına karşı yerel muhalefeti körükleyebileceği belirtiliyor.

İkinci Dünya Savaşı'nın 1945'te sona ermesine rağmen ABD'nin hakimiyetinde kalan stratejik önemdeki Okinawa Adası, 1972'de Japon egemenliğine bırakıldı.

Japonya yüz ölçümünün yüzde 0,6'sını oluşturan Okinawa, ülke genelindeki ABD askeri tesislerinin toplam arazi alanlarının yüzde 70,6'sına ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor

4 arkadaş eşleriyle birlikte üretiyor! Kilosu 45 bin liradan gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Prof. Dr. Esat Arslan: İsrail fevkalade yanıldı

Prof. Dr. Esat Arslan: İsrail fevkalade yanıldı
Bir dönemin gençlik idolü Bobby Sherman hayatını kaybetti

Bir dönemin gençlik idolü Bobby Sherman hayatını kaybetti
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya

Sokak ortasında kadınlara silah çekip tehdit etti
Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon

Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran 'soru kitapçığı' iddiasına bakanlıktan açıklama

LGS ile ilgili ortalığı karıştıran iddia! Bakanlıktan açıklama var
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor

Uçaklarda yeni dönem! O ücret artık alınmayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.