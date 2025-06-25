ABD Deniz Piyadesine Okinawa'da Tecavüz Girişimi Nedeniyle 7 Yıl Hapis Cezası

Japonya'nın güneyindeki Okinawa'da geçen yıl bir kadına tecavüz girişiminde bulunmakla suçlanan ABD Deniz Piyadesi Jamel Clayton, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, mahkeme, Clayton'ın davasına ilişkin kararını açıkladı.

Olayın hemen ardından polise başvuran mağdurun ifadesinin "yüksek düzeyde güvenilir" olduğu sonucuna vardıklarını kaydeden mahkeme, 20'li yaşlardaki bir kadına tecavüz girişimi ve yaralamadan suçlanan 22 yaşındaki Clayton'ın 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Clayton'ın avukatı, hakkındaki suçlamaları reddeden sanığın kararı temyize götürmeyi düşündüğünü ifade etti.

ABD Deniz Piyadesi Clayton, bir kadına tecavüz girişiminde bulunduğu ve onu yaraladığı gerekçeleriyle Mayıs 2024'te gözaltına alınmıştı. Clayton aleyhine 17 Haziran 2024'te iddianame hazırlanmıştı.

Okinawa'da görev yapan bir ABD Hava Kuvvetleri çalışanı da Aralık 2024'te, 16 yaşından küçük bir kız çocuğunu kaçırarak cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Okinawa Adası

ABD askerleri ile askeri tesislerde çalışan yerel personel tarafından bölgede işlenen suçlar, Okinawa halkı nezdinde uzun yıllardır şikayet sebebi olarak gösteriliyor.

Benzer dava süreçlerinin, 55 bine yakın ABD askerinin görev yaptığı bilinen Japonya'da, ABD'nin askeri varlığına karşı yerel muhalefeti körükleyebileceği belirtiliyor.

İkinci Dünya Savaşı'nın 1945'te sona ermesine rağmen ABD'nin hakimiyetinde kalan stratejik önemdeki Okinawa Adası, 1972'de Japon egemenliğine bırakıldı.

Japonya yüz ölçümünün yüzde 0,6'sını oluşturan Okinawa, ülke genelindeki ABD askeri tesislerinin toplam arazi alanlarının yüzde 70,6'sına ev sahipliği yapıyor.