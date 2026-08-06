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ABD Deniz Piyadeleri'nden Güney Kore'de İlk FPV Drone Tatbikatı

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ABD Deniz Piyadeleri, Güney Kore'de ilk kez FPV dronların kullanıldığı gerçek mühimmatlı tatbikat yaptı.

ABD Deniz Piyadeleri, Güney Kore'de ilk kez FPV dronların kullanıldığı gerçek mühimmatlı tatbikat yaptı.

Yonhap'ın haberine göre tatbikat, iki Kore'yi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) yaklaşık 30 kilometre güneyindeki Pocheon bölgesinde düzenlendi.

Yerdeki operatörler tarafından özel gözlükler aracılığıyla kontrol edilen ve hedefi çarparak imha eden FPV dronların ilk kez kullanıldığı gerçek mühimmatlı tatbikat kapsamında ABD Deniz Piyadeleri, yaklaşık 900 metre uzaklıktaki 6 hedefi vurdu.

ABD Deniz Piyadeleri Komutan Yardımcısı Albay Peter Ankeny, tatbikatın amacının ABD ve Güney Kore kuvvetlerinin ortak harekat hazırlığını güçlendirmek olduğunu belirterek, Kore Yarımadası'nda görev yapan birliklerin söz konusu kabiliyetleri bölgenin arazi koşullarında sergilemesinin önemine dikkati çekti.

ABD Kore Kuvvetlerinden (USFK) bir yetkili de tatbikatın Güney Kore Kara Kuvvetleri ile koordinasyon içinde yürütüldüğünü ve iki müttefikin ortak savunma kapasitesini göstermeyi amaçladığını ifade etti.

Güney Kore ordusuna ait bir tank eğitim sırasında alev aldı

Öte yandan, Güney Kore ordusuna ait "K1E1" tipi tank, Pocheon'da düzenlenen gerçek mühimmatlı atış eğitimi sırasında alev aldı.

Yetkililer, tankta bulunan personelin güvenli şekilde tahliye edildiğini ve olayda yaralanan olmadığını bildirdi.

Tankın motor bölümünde başlayan yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini kaydeden yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Kaynak: AA
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