ABD Deniz Kuvvetleri'nden Yemen'e Hava Saldırıları

SANA, 23 Mart (Xinhua) -- ABD Deniz Kuvvetleri cumartesi gecesi Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki liman kenti Hudeyde'deki havalimanı 3, Yemen'in orta kesimindeki Marib vilayetinin Meczar bölgesine ise 5 hava saldırısı düzenledi.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde can kayıpları veya hasara ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer verilmezken, ABD tarafından da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hudeyde Havalimanı, Husilerin stratejik öneme sahip Hudeyde gibi kuzeydeki birçok kentin kontrolünü ele geçirdiği 2014 yılının sonlarından bu yana sivil uçuşlara kapalı durumda. Havalimanı daha önce de ABD hava saldırılarına hedef olmuştu.

Günün erken saatlerde Husiler, 15 Mart'tan bu yana Kızıldeniz'in kuzeyindeki ABD Deniz Kuvvetleri'ne yönelik altıncı saldırıyı gerçekleştirdiklerini ve USS Harry S. Truman uçak gemisine eşlik eden savaş gemilerini insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını bildirdi.

Husiler ayrıca, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na balistik füze saldırısı düzenlediklerini de açıkladı. İsrail ordusu ise saldırının önlendiğini duyurdu.